Arrollan a empleado de la Pepsi afuera de La Luz del Mundo, en La Paz

Un hombre fue arrollado la tarde de este miércoles en calles de la colonia Los Olivos, de la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

El accidente automovilístico se registró alrededor de las 14:00 horas en el cruce de las calles 5 de febrero y Hermenegildo Galeana, justo afuera de la iglesia La Luz del Mundo, en la capital sudcaliforniana.

De acuerdo con información de los testigos, el hombre de complexion media e identificado como empleado de la empresa refresquera Pepsi se encontraba realizando sus labores diarias cuando una camioneta tipo pic-up lo arrolló intempestivamente.

Mientras que el hombre afectado caía al suelo, el conductor de la camioneta color índigo intentó darse a la fuga, no obstante, entre gritos de los presentes y el oportuno recorrido que hacía una patrulla policiaca, se logró detener al culpable aproximadamente 100 metros de distancia del lugar del accidente.

El hombre inicialmente fue auxiliado por los testigos, quienes a través de llamadas al 911 solicitaron la presencia de la Cruz Roja. Al llegar los paramédicos, le brindaron los primeros auxilios y detectaron que la víctima presentó lesiones importantes en uno de sus brazos.

Hasta la publicación de la presente nota, el hombre arrollado fue llevado a un hospital para que recibiera atención médica especializada, mientras que el conductor que lo atropelló permanecía en el lugar retenido y era s interrogado por los agentes policiacos.

(Con información y fotos de Rodrigo Flores)