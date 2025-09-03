Arroyos de La Paz hoy: cierres y pasos con precaución por lluvias del huracán Lorena
Autoridades de La Paz reportan cierres y pasos con precaución en varios arroyos por las lluvias del huracán Lorena.
Las lluvias provocadas por el huracán Lorena han dejado varios arroyos y vados de La Paz en condiciones de riesgo. Algunos permanecen cerrados, mientras que en otros solo se permite el paso con precaución.
El Ayuntamiento de La Paz pidió a la población circular con precaución, atender las indicaciones de los agentes de vialidad y consultar la información en tiempo real a través de la página oficial del Operativo Cruce Seguro.
Estatus de los arroyos de La Paz a las 7:00 horas
Arroyos cerrados (rojo)
- Calle Santa Rosa de Pino Pallas a calle Nevado de Colima (inundada).
- Vado Santa Rosa y Villas de La Paz.
- Vado Villas de La Paz.
Arroyos con paso con precaución (amarillo)
- Vado H. Independencia y Francisco King.
- Cjón. San Juan y Lic. Verdad.
- Vado Ocampo.
- Vado Allende.
- Vado Márquez de León.
- Vado 5 de Febrero.
- Vado avenida La Paz.
- Vado Tuna y acceso.
- Vado Fidepaz.
- Vado J. Mújica y M. Roland.
- Vado Agustín Olachea y Libramiento.
- Vado Informática.
- Vado Oro y calle Viejito.
- Vado colonia Jericó.
- Vado Caligas.
- Vado CFE Olas Altas.
- Vado Artículo 115.
- Vado Calafia.
- Vado Aeropuerto.
- Vado Unipaz.
- Vado Hotel Araiza.
- Vado Hotel El Moro.
- Vado Malecón y 16 de Septiembre.
- Vado El Vaquero.
- Vado La Fuente.
- Vado del Viento.
Las autoridades reiteraron que se trata de un reporte en constante actualización y recomendaron evitar riesgos al intentar cruzar arroyos crecidos.