Miércoles 3 de Septiembre, 2025
La Paz

Arroyos de La Paz hoy: cierres y pasos con precaución por lluvias del huracán Lorena

Autoridades de La Paz reportan cierres y pasos con precaución en varios arroyos por las lluvias del huracán Lorena.
Andrea Villarreal
3 septiembre, 2025
Foto: Tránsito Municipal de La Paz

Las lluvias provocadas por el huracán Lorena han dejado varios arroyos y vados de La Paz en condiciones de riesgo. Algunos permanecen cerrados, mientras que en otros solo se permite el paso con precaución.

El Ayuntamiento de La Paz pidió a la población circular con precaución, atender las indicaciones de los agentes de vialidad y consultar la información en tiempo real a través de la página oficial del Operativo Cruce Seguro.

Estatus de los arroyos de La Paz a las 7:00 horas

Arroyos cerrados (rojo)

Arroyos con paso con precaución (amarillo)

  • Vado H. Independencia y Francisco King.
  • Cjón. San Juan y Lic. Verdad.
  • Vado Ocampo.
  • Vado Allende.
  • Vado Márquez de León.
  • Vado 5 de Febrero.
  • Vado avenida La Paz.
  • Vado Tuna y acceso.
  • Vado Fidepaz.
  • Vado J. Mújica y M. Roland.
  • Vado Agustín Olachea y Libramiento.
  • Vado Informática.
  • Vado Oro y calle Viejito.
  • Vado colonia Jericó.
  • Vado Caligas.
  • Vado CFE Olas Altas.
  • Vado Artículo 115.
  • Vado Calafia.
  • Vado Aeropuerto.
  • Vado Unipaz.
  • Vado Hotel Araiza.
  • Vado Hotel El Moro.
  • Vado Malecón y 16 de Septiembre.
  • Vado El Vaquero.
  • Vado La Fuente.
  • Vado del Viento.

Las autoridades reiteraron que se trata de un reporte en constante actualización y recomendaron evitar riesgos al intentar cruzar arroyos crecidos.

