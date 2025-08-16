El arte como camino de independencia para artistas con discapacidad en Los Cabos

Cada jueves , la plaza Antonio Mijares se transforma en una galería donde artistas y artesanos con discapacidad exponen sus creaciones. Más allá de ser un escaparate cultural, este espacio les da la oportunidad de independencia económica y un camino para expresar sus emociones y compartir su talento con la comunidad.

El programa no solo impulsa la venta de sus piezas. También les permite contar historias, transmitir emociones y demostrar que el arte puede ser un medio para salir adelante.

Fernando Altamirano, director del Instituto Municipal para el Desarrollo de Personas con Discapacidad en Los Cabos , explicó que la iniciativa busca fortalecer tanto la economía de los emprendedores como la de sus familias.

“Este programa creemos que es muy importante para generar independencia económica para las personas con discapacidad y/o las familias con personas con discapacidad y cuidadores, esto con el fin de que tengan un desarrollo económico y una mejor calidad de vida”, expresó Altamirano.

Entre los expositores se encuentra Laura Espinoza , quien toma como inspiración la naturaleza sudcaliforniana para sus pinturas y trabajos en madera. Para ella, el espacio significa un reconocimiento al talento que merece ser conocido.

“Yo me inspiro en lo que veo, en lo que se me antoja en el momento. Significa mucho porque nada más pintaba para mi casa, tengo muchos cuadros que también son de madera, pero ya después empecé a comprar material y sí, la ayuda que nos dan está padre y el espacio muy bueno y el que piensen en nosotros porque también somos talentosos”, compartió.

Otro testimonio es el de Miriam García , quien encontró en la pintura una manera de sanar y seguir adelante después de una etapa difícil.

“Sobre mi arte, yo comencé a trabajar hace tres años, estaba pasando por un duelo, falleció mi mamá, entonces yo toqué fondo y sinceramente no hallaba cómo salir, por lo que comencé a pintar, y poco a poquito me di cuenta que empecé a agarrar experiencia en todos mis dibujos y pinturas y lo convertí en un refugio y después de ese refugio transmití mis emociones, mis sentimientos. Para mí es muy bonito compartir, he aprendido mucho a través del arte”, relató.

Los Jueves de Arte en San José del Cabo se han convertido en una plataforma donde cada obra refleja historias de superación, resiliencia y creatividad . Es una muestra de que el arte no solo embellece los espacios, también transforma vidas.

Quienes estén interesados en integrarse al programa o conocer más sobre los servicios que ofrece el Instituto Municipal Para el Desarrollo de Personas con Discapacidad pueden acercarse a sus oficinas o contactar a la institución a través de sus redes sociales.

