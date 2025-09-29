Ni Taylor Swift ni Adele: confirman al artista que dará el show de medio tiempo del Super Bowl ¡Es latino!

En un movimiento audaz que ha sacudido a la industria del espectáculo y los deportes, la NFL ha confirmado oficialmente que Bad Bunny será la estrella del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El anuncio, hecho a través de las redes sociales oficiales de la liga con un críptico “@sanbenito. Super Bowl LX. Santa Clara. February 2026. #AppleMusicHalftime #SBLX @AppleMusic”, pone fin a meses de especulaciones y descarta por completo a otras superestrellas que sonaban con fuerza para el codiciado escenario.

Bad Bunny también emitió el anuncio en sus redes sociales, en las cuales minutos antes habría lanzado pistas a sus fans con un post que dice: “estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”, posteriormente dio a concoer que será la estrella encargada del half time del Super Bowl LX.

El máximo ícono del reguetón y trap global hará historia en el Super Bowl LX de Santa Clara, California, en febrero de 2026, en una decisión que marca un antes y un después para la cultura latina en el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

La noticia, confirmada también por medios locales e internacionales convierte al puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, en el primer artista latino en solitario en encabezar el show de medio tiempo en la era moderna, un hecho histórico para la comunidad hispana y un reconocimiento al inmenso poder global de la música en español.

La confirmación de Bad Bunny no es una sorpresa para los analistas de la industria, ya que tiene un imparable dominio en las plataformas de streaming, su capacidad para llenar estadios y su influencia cultural que trasciende el género musical.

Aunque faltan meses para el evento, se anticipa que el show de Bad Bunny será una celebración monumental de la música latina. Es probable que incluya colaboraciones sorpresa y una puesta en escena que refleje la esencia vibrante y rebelde del artista.

¿Por qué no Taylor Swift ni Adele?

Según la cobertura de los medios, la elección de Bad Bunny llega después de que la NFL explorara otras opciones de alto perfil. Un reporte de Complex reveló que Taylor Swift estaba “fuera” de la contienda después de que la liga “se negó rotundamente” a cumplir una serie de demandas presentadas por su equipo, lo que habría enfriado las negociaciones.

Por otro lado, rumores ampliamente difundidos por el Times of India y otros portales sugerían que Adele había rechazado la oferta para el espectáculo de 2026. Si bien las razones exactas no se confirmaron, se alinean con declaraciones pasadas de la cantante británica, quien ha expresado su nerviosismo ante presentaciones de tal magnitud.

Cabe recordar que la última vez que la música latina protagonizó el recital de la final de la NFL fue con la presentación de Shakira y Jennifer López en 2020 en Miami, al que también se sumó Bad Bunny.

Sin duda, el 7 de febrero de 2026, el mundo tendrá los ojos puestos en Santa Clara, donde Bad Bunny no solo cantará, sino que hará historia.