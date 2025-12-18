Se definen artistas para el Escenario Juvenil del Carnaval La Paz

El XVIII Ayuntamiento de La Paz, en coordinación con el Comité del Carnaval La Paz 2026 “Reinas del Cambio” y la Dirección Municipal de la Juventud, dio a conocer de manera oficial la lista de los artistas y agrupaciones seleccionados para integrar el programa del Escenario Juvenil. Este evento masivo, que se llevará a cabo del 12 al 17 de febrero, busca consolidarse como un espacio de expresión para el talento local y regional.

La cartelera destaca por su diversidad de géneros y disciplinas, incluyendo desde agrupaciones musicales como Lukater, Banda 612 y Los Plebeños de la Sierra, hasta propuestas de danza como Just Dance K-Pop y diversas escuelas de danzas polinesias. La autoridad municipal informó que el proceso de selección permitió reunir a lo mejor del talento juvenil para presentarse en este foro.

De acuerdo con el anuncio oficial, el programa contará con la participación de solistas y grupos de renombre local como Marian Montes, Los de la M, y Baja Big Band, además de colectivos coreográficos como Brooklyn Dance Factory. El comité organizador señaló que esta plataforma es fundamental para proyectar la carrera de los jóvenes valores de la región.

Finalmente, el ayuntamiento destacó que el Escenario Juvenil representa uno de los pilares más dinámicos de las festividades de este año. Con este anuncio, el Carnaval La Paz entra en su fase final de preparativos para recibir a miles de asistentes bajo el lema “Reinas del Cambio“.