Artistas se solidarizan por muerte de fotógrafos en Axe Ceremonia

El sábado 5 de abril, durante el festival Axe Ceremonia, una estructura decorativa colapsó, causando la muerte de los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Hernández en el Parque Bicentenario.

Ambos colaboraban con el medio independiente Mr. Indie y se encontraban realizando cobertura periodística cuando ocurrió el accidente, alrededor de las 17:00 horas.

La tragedia provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde artistas y colegas expresaron su dolor y enviaron mensajes de apoyo a las familias de las víctimas.

Entre quienes se pronunciaron se encuentran Charli XCX, Carla Morrison, Daniela Spalla, Ed Maverick, The Marias, Hanumankind, Tomorrow X Together, Valgur, Nsqk, DJ Digola y el recién lanzado Macario Martínez.

A través de redes sociales diversos Artistas que se presentaron en el festival compartieron sus condolencias sobre lo sucedido.

La cantante Charli XCX compartió sus condolencias a la familia y amigos de Miguel y Berenice en su cuenta de Instagram.

Macario Martínez también se pronunció, destacando la labor de los fotógrafos independientes y pidiendo que se garantice su seguridad en este tipo de eventos.

Por su parte, la banda surcoreana Tomorrow X Together compartió un comunicado en su cuenta oficial de X, mostrando sus condolencias por la tragedia ocurrida en el festival.

This is TOMORROW X TOGETHER.

We extend our deepest condolences regarding the tragic incident at the festival.

Our thoughts and prayers are with the deceased, and we offer our heartfelt sympathies to their family, friends, and colleagues during this difficult time.

— TXT OFFICIAL (@TXT_bighit) April 7, 2025