¡El más swiftie! Arturo Zaldívar intercambia ‘friendship bracelets

Taylor Swift acaparó los reflectores gracias al anuncio de los cuatro conciertos que tendrá en el Foro Sol desde hoy 24 de agosto y hasta el próximo domingo 27.

Ante ello y a tan solo unas horas de que los ‘swifties’ se deleiten con la que representa a la primera presentación de la cantante estadounidense en México, los fanáticos comienzan a “equiparse” con todo lo que necesitan para asistir al concierto.

Tal es el caso del famoso intercambio de los ‘friendship bracelets‘, cosa que pese a que los conciertos son por la noche, los ‘swifties’ decidieron iniciar con antelación.

Por ejemplo, el ministro Arturo Zaldívar, se reunió con un grupo de fanáticas de la intérprete de ‘Shake it Off’ para hacer el intercambio de pulseras de la amistad.

Durante diversas ocasiones, el integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dado a conocer que es un gran fan de Taylor Swift, pues a través de tiktoks presumió discos, mercancía oficial y objetos que adquiere o le regalan, con relación a la artista.

Esta ocasión y con miras al concierto de esta noche, Zaldívar aprovechó la oportunidad para realizar un encuentro con algunas ‘swifties’, para poder intercambiar los ‘friendship bracelets’ y compartir sus gustos musicales con otros seguidores.

Como era de esperarse, el ministro publicó en sus redes sociales el momento, asegurando que continuará intercambiando pulseras con otros fanáticos, además, acompañó su mensaje con un fragmento de la canción titulada You’re on Your Own, Kid en donde Taylor Swift hace mención a los brazaletes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arturo Zaldívar (@arturozaldivarl)

¿Qué son los ‘friendship bracelets’?

Los tan aclamados ‘friendship bracelets’ dentro del mundo de los fanáticos de Taylor Swift, se convirtieron en una tradición, donde los ‘swifties’ crean o compran pulseras que decoran con letras que muestren el nombre de su canción favorita, alguna frase o las iniciales de la cantante.

Lo que destaca de ello, es que cuando los brazaletes están listos, los fanáticos deben intercambiarlas con otros seguidores de Taylor o algunos de sus amigos, tal y como hizo el ministro Arturo Zaldívar.