Miércoles 28 de Enero, 2026
Intentan asaltar hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, Quintana Roo

28 enero, 2026
Autoridades confirmaran la detención de cuatro personas por un intento de asalto en un hotel vinculado al actor y empresario Roberto Palazuelos en Tulum, Quintana Roo; el caso, relacionado con el instrión, ocurri+o durante la madrugada y activa un operativo de seguridad en la zona turística.

De acuerdo con reportes oficiales, tres hombres y una mujer, presuntamente armados, ingresaron al inmueble y amagaron a un trabajador para exigirle las llaves. Ante la negativa, el empleado es agredido físicamente y los responsables huyeron sin consumar el ilícito.

Tras el aviso a las autoridades, se desplego un operativo con labores de inteligencia y revisión de videovigilancia, lo que permitió ubicar y detener a los presuntos implicados. Las autoridades precisaron que ningún huesped resulta afectado y que el trabajador lesionado recibió atención conforme a los protocolos.

Las cuatro personas detenidas quedan a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en robo en grado de tentativa y lesiones, mientras continúan las investigaciones para descartar la participación de más involucrados y reforzar la seguridad en el área turística de Tulum, Quintana Roo.

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

