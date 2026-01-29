Intentan asaltar hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, Quintana Roo

Autoridades confirmaran la detención de cuatro personas por un intento de asalto en un hotel vinculado al actor y empresario Roberto Palazuelos en Tulum, Quintana Roo; el caso, relacionado con el instrión, ocurri+o durante la madrugada y activa un operativo de seguridad en la zona turística.

De acuerdo con reportes oficiales, tres hombres y una mujer, presuntamente armados, ingresaron al inmueble y amagaron a un trabajador para exigirle las llaves. Ante la negativa, el empleado es agredido físicamente y los responsables huyeron sin consumar el ilícito.

Tras el aviso a las autoridades, se desplego un operativo con labores de inteligencia y revisión de videovigilancia, lo que permitió ubicar y detener a los presuntos implicados. Las autoridades precisaron que ningún huesped resulta afectado y que el trabajador lesionado recibió atención conforme a los protocolos.

Las cuatro personas detenidas quedan a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en robo en grado de tentativa y lesiones, mientras continúan las investigaciones para descartar la participación de más involucrados y reforzar la seguridad en el área turística de Tulum, Quintana Roo.

