Video de asalto armado en la Gastélum reaviva preocupación por robos a negocio

Un asalto armado registrado en una farmacia de la colonia Gastélum, quinta etapa, encendió las alertas entre la comunidad luego de que el hecho fuera difundido ampliamente en redes sociales.

De acuerdo con lo publicado en distintas plataformas, las cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto —vestido completamente de negro y portando casco de motociclista— cometió un asalto armado en el establecimiento comercial ubicado en la colonia Gastélum, quinta etapa.

Los hechos ocurrieron a las 16:42 horas del jueves 4 de diciembre, cuando el individuo llegó a bordo de una motocicleta e ingresó al negocio sin retirarse el casco. Tras observar el interior por unos segundos, se dirigió a la persona que atendía el local. Luego de un breve intercambio de palabras, el agresor sacó un arma de fuego y amenazó al empleado para consumar el asalto armado.

Hasta el momento, se desconoce el monto robado. Autoridades y usuarios en redes sociales recomendaron extremar precauciones ante este tipo de incidentes, sobre todo durante la temporada de entrega de prestaciones decembrinas.

De acuerdo con la más reciente actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y octubre de 2024 se han abierto 414 carpetas de investigación por robo a negocio en Baja California Sur, de las cuales 187 corresponden al municipio de Los Cabos.