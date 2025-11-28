Asalto en CDMX deja como saldo un custodio de valores muerto

Un custodio de una camioneta de valores fue asesinado la tarde de este jueves durante un asalto perpetrado por un grupo armado en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, donde los agresores lograron huir a bordo de motocicletas tras apoderarse de paquetes de efectivo.

El ataque ocurrió alrededor de las 15:00 horas sobre la calle Aguascalientes, frente al número 175, donde opera la empresa COSESELIP, S.A. de C.V., dedicada al traslado de valores y que realizaba una operación programada en el sitio.

De acuerdo con los primeros reportes, el custodio descendió de la unidad en compañía de dos colegas para efectuar una entrega de dinero cuando fueron sorprendidos por tres sujetos armados, quienes los amagaron y exigieron la entrega del efectivo.

Durante el forcejeo, uno de los agresores disparó contra la víctima y le provocó una herida mortal en la cabeza. Personal médico arribó minutos después, pero el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

La zona fue acordonada por peritos y elementos policiales, mientras se realizaban las primeras diligencias para integrar la carpeta de investigación por homicidio y robo calificado.

Testigos señalaron que los responsables escaparon en tres motocicletas, razón por la cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana activó un operativo de búsqueda y solicitó apoyo a los centros de monitoreo C2 y C5 para rastrear la ruta de huida.

Otro de los custodios que acompañaba a la víctima fue trasladado al Ministerio Público a fin de rendir su declaración y aportar datos sobre el procedimiento del traslado de valores, lo que podría ayudar a establecer si el ataque fue planeado con información previa.