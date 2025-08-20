Presunto asalto es repelido a balazos en Edomex, muere presunto ladrón

Momentos de tensión se vivieron en Chimalhuacán, municipio del Edomex, luego de que un presunto asalto fue repelido a balazos dentro de una Fábrica de Chicharrones. El hecho dejó como saldo un presunto delincuente muerto y otro prófugo, después de que los dueños del negocio respondieran con disparos en un acto de supuesta defensa propia.

De acuerdo con las primeras indagatorias, dos hombres ingresaron al establecimiento con la intención de cometer un asalto. Sin embargo, la reacción de los propietarios tomó por sorpresa a los agresores. Uno de los presuntos ladrones resultó herido por los balazos, mientras su compañero logró escapar del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Testigos relataron que los dueños de la fábrica ya habían sido víctimas de robos anteriores, lo que los llevó a tomar medidas extremas. Según versiones extraoficiales, los sospechosos incluso podrían haber trabajado antes en la Fábrica de Chicharrones, lo que explicaría que conocieran las instalaciones.

Videos difundidos en redes sociales muestran al cómplice del herido suplicando entre lágrimas que su compañero sobreviviera, aunque finalmente el hombre perdió la vida en el sitio. El material rápidamente se volvió viral, generando reacciones de apoyo y críticas por igual hacia la forma en que la familia enfrentó el atraco.

Vecinos de la zona manifestaron que los robos a negocios en Chimalhuacán son recurrentes y que, ante la falta de vigilancia, algunos comerciantes han optado por armarse. Consideraron que lo ocurrido en la Fábrica de Chicharrones refleja el hartazgo de la población frente a la inseguridad en el Edomex.