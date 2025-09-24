Otro asalto violento sacude a Cabo San Lucas; delincuentes huyen en moto

La noche del martes, en la colonia Ampliación Tierra y Libertad, un hombre con casco entró a un comercio, amenazó a la cajera y exigió el dinero de las ventas. El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

El atraco ocurrió poco antes de las 22:00 horas, según reportes en grupos de alerta ciudadana. En las imágenes se observa que, tras obtener el efectivo, el delincuente salió del local. Afuera lo esperaba un cómplice en motocicleta y juntos huyeron con rumbo desconocido.

Este caso no es aislado. En las últimas semanas se han registrado más asaltos en abarrotes y pequeños negocios de Cabo San Lucas. Esto mantiene en alerta a comerciantes y autoridades locales.

El sector abarrotero señala que las colonias Leonardo Gastélum y Caribe son consideradas de mayor riesgo, debido a la frecuencia de robos con violencia. Aunque los montos suelen ser bajos, los afectados denuncian que los ladrones actúan con mayor agresividad.

Las cifras oficiales confirman la preocupación. De enero a agosto de 2025, Los Cabos registró 1,813 carpetas de investigación por robo, de las cuales 138 corresponden a robos a negocios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).