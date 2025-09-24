Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 24 de Septiembre, 2025
Seguridad

Otro asalto violento sacude a Cabo San Lucas; delincuentes huyen en moto

Un sujeto armado asaltó un establecimiento comercial en la colonia Tierra y Libertad; cómplice lo esperaba afuera en motocicleta. Comerciantes de Cabo San Lucas advierten que la violencia en los robos ha generado temor en colonias identificadas como de alto riesgo.
Daniela Lara
24 septiembre, 2025
Un sujeto armado asaltó un establecimiento comercial en la colonia Tierra y Libertad; cómplice lo esperaba afuera en motocicleta.

La noche del martes, en la colonia Ampliación Tierra y Libertad, un hombre con casco entró a un comercio, amenazó a la cajera y exigió el dinero de las ventas. El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

El atraco ocurrió poco antes de las 22:00 horas, según reportes en grupos de alerta ciudadana. En las imágenes se observa que, tras obtener el efectivo, el delincuente salió del local. Afuera lo esperaba un cómplice en motocicleta y juntos huyeron con rumbo desconocido.

Este caso no es aislado. En las últimas semanas se han registrado más asaltos en abarrotes y pequeños negocios de Cabo San Lucas. Esto mantiene en alerta a comerciantes y autoridades locales.

El sector abarrotero señala que las colonias Leonardo Gastélum y Caribe son consideradas de mayor riesgo, debido a la frecuencia de robos con violencia. Aunque los montos suelen ser bajos, los afectados denuncian que los ladrones actúan con mayor agresividad.

Las cifras oficiales confirman la preocupación. De enero a agosto de 2025, Los Cabos registró 1,813 carpetas de investigación por robo, de las cuales 138 corresponden a robos a negocios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

