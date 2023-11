Convocatoria Asamblea Asociados de LRCA

Convocatoria para Asamblea Anual General del Asociados de LRCA Asociacion de Condominos, .A.C

Los suscritos como miembros del consejo directivo de LRCA Asociación de Condóminos A.C. (“Asociacion”), con fundamento en lo dispuesto por la Cláusula Vigésima y demás relativos de los estatutos de la Asociación, por medio de la presente CONVOCAMOS a los asociados de la Asociación a una Asamblea Anual General a celebrarse el 02 de Diciembre de 2023 a las 11:00 AM en primera convocatoria y a la 11:15 AM en segunda convocatoria en el salón de juegos del desarrollo La Residencia Costa Azul en San Jose del Cabo, B.C.S. con el siguiente orden del dia:

AGENDA

Lista de Asistencia y presentación de cartas poder.

Designación de Presidente, Secretario y Escrutadores de la Asamblea de acuerdo a los estatutos de la Asociación y declaración de Quorum.

Elección de Miembros del Consejo Directivo de la Asociación.

Elección de delegados especiales;

Asuntos Generales; Reconocimiento de nuevos Asociados.

Adjournment.

La Asamblea se declarará debidamente instalada (i) en primera convocatoria con la asistencia del 75% de los asociados, (ii) en segunda convocatoria con el 51% de los asociados y (iii) en tercera convocatoria con el número de Asociados que estén presentes. Los acuerdos adoptados en la Asamblea serán obligatorios para los presentes, ausentes y disidentes.

Call notice for an Annual General Associates Meeting of LRCA Asociacion de Condominos A.C

The undersigned as members of the board of directors of the LRCA Asociacion de Condominos A.C. (“Association”), in accordance to art. twentieth and other related of the bylaws of the Association, we hereby CALL to the associates of the Association to an Annual General Associates Meeting, which will take place on December 2nd, 2023, at 11:00 AM in first call, at 11:15 AM in second call at the Recreational Room of La Residencia Costa Azul Development in San Jose del Cabo, B.C.S., which will address the following agenda:

AGENDA

Roll call and presentation of proxies;

Designation of President, Secretary and Tellers of the Meeting pursuant to the bylaws of the Association and declaration of Quorum.

Election of Members of Board of Directors;

Election of special delegates;

General Matters; Acknowledge of new Associates.

Adjournment.

The Assembly will declare itself properly installed (i) in first call notice with the attendance of 75% of the associates, (ii) in second call notice with 51% of the associates and (iii) in third call notice with whoever Associate is present. The agreements adopted in the Assembly will be obligatory for the associates present, absentee and dissidents.

30 de Octubre, 2023/ October 30th, 2023

Consejo Directivo / Board of Directors

David B.Taylor, Yumiko C. Ehrlich, Bryan L. Roth.