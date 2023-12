Asamblea General Condóminos Casa del Mar II

Convocatoria para la Asamblea General

Ordinaria de la Asociación de Condóminos

Casa del Mar II, A.C.

4 de enero, 2024

De conformidad con los estatutos de la asociación civil denominada ASOCIACION DE CONDOMINOS CASA DEL MAR II, A.C. (en adelante las “Asociación”), se convoca a los miembros en Primera Llamada a la Asamblea General de asociados, la cual se llevará a cabo el 4 de enero del 2024 a las 12:00 p.m.; en Segunda Llamada a las 12:30 p.m. y en Tercera Llamada a la 1:00 p.m. en el Centro Recreativo del Condominio denominado “Casa del Mar II”, ubicado en Carretera Transpeninsular Km. 19.5 sin número en San José del Cabo, Baja California Sur, para discutir los asuntos enlistados en el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

Llamada al orden y moción para conducir la asamblea. Propuesta y aprobación del Presidente de la Asamblea. Propuesta y aprobación del Secretario de la Asamblea. Propuesta y aprobación de los escrutadores de la Asamblea. Propuesta y aprobación del delegado especial para celebrar y en su caso, formalizar las resoluciones que se tomen durante la Asamblea. Verificación de quórum. Aprobación del orden del día. Presentación general y Reglas de Orden. Elección de los miembros de mesa directiva. Clausura.

En caso de que el quórum requerido en la Primera Llamada no se obtenga, se convoca a todos los miembros en Segunda Llamada a las 12:30 p.m. para que asistan a la Asamblea en los mismos términos según se establece adelante y en caso de que el quórum requerido en Segunda Llamada no se obtenga, se convoca a todos los miembros en Tercera Llamada a la 1:00 p.m. para asistir a la Asamblea en los mismos términos según se establece adelante.

Los miembros pueden comparecer en persona o a través de un apoderado, con poderes específicos o generales, por medio de carta poder simple en la cual otorgue facultades suficientes, otorgada ante dos testigos.

Call Notice for an Annual General Ordinary

Meeting of “Asociacion de Condominos

Casa del Mar II, A.C.

January 4, 2024

In accordance with the bylaws of the civil association called ASOCIACION DE CONDOMINOS CASA DEL MAR II, A.C. (the “Association”) its members are hereby summoned on First Call to the General Assembly (the “Assembly”), which will take place on January 4, 2024 at 12:00 p.m.; at 12:30 p.m. on Second Call, and 1:00 p.m. on Third Call at the Recreational Center of the Condominium called “Casa del Mar II”, located in Carretera Transpeninsular Km. 19.5 without number, in San José del Cabo, Baja California Sur, in order to address the matters listed in the following agenda:

AGENDA

Call to Order and motion to conduct the meeting. Proposal and approval of the Chairperson of the Assembly. Proposal and approval of the Secretary of the Assembly. Proposal and approval of the Tellers of the Assembly. Proposal and approval of the special delegate for executing, and in due case, formalizing, the resolutions taken throughout the current Assembly. Verification of quorum. Approval of the agenda. General introduction and rules of order. Election of members of the Board of Directors. Adjournment.

In the event that the quorum required in this First Call is not met, all the members are summoned on Second Call at 12:30 p.m. to attend the Assembly in the same terms as above, and should the quorum required by virtue of Second Call is not met, the homeowners are hereby summoned on Third Call at 1:00 p.m. to attend the Assembly in the same terms as above.

The members may appear in person or through their attorney in fact, with specific or general faculties, by means of a simple proxy letter which grants sufficient powers of attorney, granted before two witnesses.