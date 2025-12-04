Cada aseguradora decidirá si sube sus precios a partir de 2026 ¿Cómo te afecta?

A partir de 2026, cada compañía aseguradora decidirá si sube o no sus precios a sus clientes a raíz del cambio fiscal que ya no les permitirá acreditar el IVA de sus proveedores. Este ajuste fiscal, aprobado en la recién reformada Ley de Ingresos de la Federación (LIF 2026), implica que los gastos que las aseguradoras realizan en nombre de sus clientes, reparaciones, indemnizaciones, servicios médicos, etc., ya no podrán descontar el IVA pagado como crédito fiscal.

Al eliminar la posibilidad de acreditar el IVA de proveedores vinculados a siniestros, las aseguradoras enfrentan mayores costos operativos —y eso podría traducirse directamente en primas más caras para millones de mexicanos.

Impacto inminente en primas de autos, salud y seguros de daños

El cambio afectará sobre todo a los ramos más expuestos: seguros de autos, gastos médicos mayores y algunos seguros de daños, aquellos en los que la aseguradora paga talleres, hospitales o proveedores externos para indemnizar al cliente.

Expertos en el sector estiman que este ajuste podría traducirse en un incremento de entre 10 % y 20 % en las primas de seguros durante 2026. Para algunos hogares y usuarios, esto podría representar una carga significativa, especialmente si dependen de seguros de auto o salud.

Las aseguradoras evalúan individualmente su estrategia de precios

Según lo declarado por el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Pedro Pacheco, “cada compañía decidirá si sube o no sus precios a sus clientes a partir de 2026”.

La AMIS aclaró que no existe una decisión única para todo el sector: cada aseguradora tendrá que definir su propia estrategia de precios, en función de su cartera, estructura de costos y mix de negocios.

Por lo tanto, algunos clientes podrían ver incrementos en sus pólizas, otros podrían mantener sus tarifas actuales —dependiendo de la decisión de su aseguradora— y en algunos casos podría cambiar también la cobertura o inducirse a recortar beneficios.

Qué pueden hacer los clientes para prepararse

Para los usuarios de seguros —autos, salud, daños— es recomendable:

Revisar su póliza actual y anticipar posibles incrementos en la renovación 2026.

Evaluar el costo-beneficio: un aumento de 10-20 % podría hacer más caro el seguro, por lo que convendría comparar con otras opciones.

Si estás por contratar un seguro nuevo, revisar las cláusulas de deducibles, montos de cobertura y condiciones ante siniestros.

Estar atento a comunicados oficiales de su aseguradora sobre ajustes de precio o cambios en cobertura.

La reforma aprobada para 2026 marca un punto de inflexión para el sector asegurador en México. En este contexto, cada aseguradora decidirá si sube o no sus precios a sus clientes a partir de 2026, decisión que dependerá del perfil y riesgos de su cartera. Los consumidores deben prepararse, comparar opciones y analizar bien sus pólizas para tomar decisiones informadas.