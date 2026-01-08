Protección Civil refuerza operativo y asegura pirotecnia no autorizada en La Paz

Como parte de las acciones preventivas durante el operativo Guadalupe–Reyes, la Dirección de Protección Civil Municipal aseguró más de 58 kilogramos de pirotecnia no autorizada en La Paz, Baja California Sur, con el objetivo de reducir riesgos a la población y proteger el bienestar de sectores vulnerables.

Entre el 10 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, Protección Civil Municipal participó de manera coordinada con corporaciones de los tres órdenes de gobierno en el operativo Guadalupe–Reyes, enfocado en la prevención de incidentes y la atención de emergencias durante el periodo vacacional y festivo.

Como resultado de estas acciones, se realizó el aseguramiento temporal de 58.2 kilogramos de artificios pirotécnicos, los cuales fueron canalizados a la autoridad correspondiente, al no contar con autorización para su venta o uso.

El titular de la dependencia, Francisco Cervantes Navarro, reiteró que la pirotecnia representa un riesgo para la seguridad de la ciudadanía, por lo que su comercialización y detonación están prohibidas en el municipio.

El funcionario subrayó que estas medidas buscan salvaguardar no solo la integridad física de la población, sino también el medio ambiente, así como el bienestar de niñas y niños con neurodivergencias y de las mascotas, quienes son particularmente sensibles a los estruendos generados por este tipo de artefactos.

Durante el mismo periodo, el área de Atención Ante Emergencias atendió 25 reportes, entre ellos cuatro incendios en casa habitación, cinco árboles caídos, un incendio de basura y otros incidentes diversos que requirieron la intervención inmediata de los cuerpos de auxilio.

De manera paralela, el área de Atención Prehospitalaria de Protección Civil brindó apoyo en 30 emergencias, que incluyeron personas lesionadas por mordeduras o picaduras de animales, pacientes con enfermedades diversas y lesionados en accidentes vehiculares, lo que refleja la alta demanda de servicios de auxilio durante la temporada decembrina.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar las disposiciones de seguridad y a evitar prácticas que pongan en riesgo la integridad de las familias paceñas.

