Detienen a 12 personas y aseguran armas y narcóticos en La Paz y Loreto

Entre el 1 y el 7 de septiembre, la Mesa Estatal de Seguridad realizó operativos en La Paz y Loreto para ubicar generadores de violencia. Como resultado, fueron detenidas 12 personas: 10 por posesión de armas y narcóticos, además de dos más por delitos del fuero común.

En estas acciones participaron elementos de Marina, Defensa, Guardia Nacional, FGR, CNI, PGJE, Policía Estatal y Policía Municipal.

Durante los operativos en Loreto, capturaron a 10 personas y aseguraron una pistola calibre 9 mm, dos armas largas, 23 cargadores, 11 cartuchos, 455 envoltorios con cristal, 89 con marihuana, 11 con cocaína, tres chalecos tácticos, dos pipas y un arma réplica.

Por otra parte, en La Paz se registraron hechos distintos. En la colonia Ex Pista Aérea, agentes detuvieron a un hombre de 34 años por violencia familiar, tras agredir a un menor de dos años. En la colonia Ayuntamiento, arrestaron a otra persona por lesiones después de una riña donde cuatro personas resultaron heridas.

Finalmente, la Mesa Estatal de Seguridad reiteró que mantendrá operativos permanentes en los cinco municipios. El objetivo es impedir delitos, preservar el orden y garantizar la seguridad de las familias sudcalifornianas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento