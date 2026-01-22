Aseguran arsenal en Tijuana; hay dos detenidos

Un operativo conjunto entre la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) resultó en el decomiso de un arsenal de alto poder en la ciudad de Tijuana. Durante la intervención, las autoridades lograron la detención de un hombre y una mujer que transportaban armamento pesado, incluyendo un fusil de precisión. El aseguramiento ocurrió a la altura del Ejido Matamoros, consolidando un golpe contra la delincuencia en la región fronteriza de Tijuana.

Los hechos se desencadenaron cuando los agentes detectaron un vehículo Honda Accord, color negro, modelo 2015, que circulaba a alta velocidad por el Corredor 2000. El conductor realizaba maniobras temerarias y cambios de carril intempestivos, poniendo en riesgo a otros automovilistas. Ante la sospecha de que los tripulantes tuvieran alguna emergencia o para prevenir un accidente, los elementos de seguridad procedieron a marcarles el alto.

Al detener la marcha, los oficiales solicitaron a los tripulantes que bajaran los vidrios debido a que el polarizado impedía la visibilidad hacia el interior. Tras acceder de forma voluntaria, el personal de seguridad detectó a simple vista un cargador de arma larga en el portavasos. Este hallazgo motivó una revisión exhaustiva del automóvil, donde se descubrió el cargamento ilícito oculto en la cajuela bajo unos tapetes.

Dentro de la unidad se halló un fusil con la leyenda “BARRET” “82A1”, además de otras tres armas largas tipo AK-47 y SCAR, junto a siete cargadores desabastecidos. Este tipo de armamento es considerado de uso exclusivo de las fuerzas armadas debido a su alto calibre y poder de penetración. La presencia de un arsenal de esta magnitud en las calles de Tijuana refuerza la necesidad de los patrullajes preventivos que realizan de forma coordinada la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los detenidos fueron identificados como Iván “N”, de 31 años, y Kenia Rubicela “N”, de 20 años. Ambos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente. La autoridad federal será la encargada de determinar su situación jurídica tras ser sorprendidos en posesión del equipo bélico en la zona urbana.

