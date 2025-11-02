Detienen a ocho y aseguran 250 mil litros de combustible en Veracruz

En un operativo coordinado, autoridades mexicanas detuvieron a ocho personas y aseguraron 250 mil litros de combustible, 12 pipas de diferentes capacidades, un inmueble, dispositivos electrónicos y documentación diversa en el municipio de Perote, Veracruz. La acción fue realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en conjunto con las Secretarías de Marina (Semar) y de Defensa Nacional, la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Según la SSPC, el operativo tuvo como objetivo una empresa de manejo de residuos peligrosos utilizada como fachada para el almacenamiento y venta de hidrocarburo ilegal, conocido en el país como huachicol.

Durante la revisión del inmueble, los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente. Las autoridades estiman que el valor de lo asegurado asciende a 247.5 millones de pesos (aproximadamente 13.3 millones de dólares), representando una pérdida significativa para las redes de delincuencia organizada dedicadas al robo y comercialización ilícita de combustible.

Este aseguramiento se suma a las acciones recientes del gobierno federal, que durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha decomisado 98 millones de litros de combustible, según informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, durante su comparecencia ante el Senado.

LEE MÁS:Sheinbaum y Harfuch informan que Carlos Manzo tenía protección federal

El funcionario también recordó que las investigaciones han alcanzado no solo a grupos criminales, sino a servidores públicos y empresarios vinculados a redes de corrupción. En septiembre pasado, se detuvo al vicealmirante de la Secretaría de Marina, Roberto Farías, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Farías Laguna, por su probable participación en la entrada ilegal de 10 millones de litros de hidrocarburos en Tampico, Tamaulipas.

Estos hechos evidencian el énfasis del gobierno mexicano en combatir el huachicoleo, mediante operativos coordinados que buscan inhibir el robo, almacenamiento y comercialización ilícita de combustible, así como fortalecer la transparencia y la legalidad dentro del sector energético y de seguridad.