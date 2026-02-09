Aseguran 27 máquinas tragamonedas ilegales en Cabo San Lucas

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 27 máquinas tragamonedas que operaban sin permisos en Cabo San Lucas , Baja California Sur, como parte de acciones coordinadas para el mantenimiento del Estado de derecho.

De acuerdo con la institución naval, el decomiso se realizó a través del Sector Naval de Cabo San Lucas durante labores de inspección y vigilancia efectuadas en conjunto con la Policía Estatal, en inmediaciones de las colonias El Arenal y Caribe.

En esos puntos, el personal localizó las máquinas tragamonedas instaladas sobre la banqueta, a un costado de dos establecimientos comerciales, sin contar con la autorización correspondiente emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob) , dependencia federal encargada de regular los juegos y sorteos en el país. La instalación y operación de estos equipos sin permiso federal constituye una falta administrativa y puede derivar en responsabilidades penales.

Además de su carácter irregular, la Segob ha advertido que las máquinas tragamonedas representan una posible fuente de corrupción de menores y generan adicción , lo que puede abrir la puerta a conductas delictivas. El uso de estos juegos por parte de menores de edad puede derivar en abandono escolar , así como en actos de violencia con el objetivo de obtener dinero, además de fomentar una falsa expectativa de conseguir recompensas económicas sin mayor esfuerzo.

La Semar indicó que este tipo de aseguramientos busca inhibir la operación ilícita de las máquinas tragamonedas , ya que también pueden ser utilizados como puntos de reclutamiento por parte de la delincuencia organizada y para la venta o consumo de drogas. Los equipos decomisados ​​quedaron a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes y el deslinde de responsabilidades conforme a la normatividad vigente.

