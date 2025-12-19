Aseguran armas, equipo táctico y vehículo en operativo interinstitucional en Comondú

Un operativo coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno derivó en el aseguramiento de armas de fuego, equipo táctico y un vehículo en el municipio de Comondú, como parte de las acciones de vigilancia y combate a la delincuencia en zonas consideradas de atención prioritaria en Baja California Sur.

De acuerdo con información confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el despliegue fue realizado por personal de la Secretaría de Marina, la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, la propia PGJE y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, durante recorridos de prevención y reconocimiento en brechas y accesos a rancherías.

Fue el mediodía del miércoles 17 de diciembre cuando las fuerzas de seguridad localizaron, en un terreno cercano a la presa Higuajil, un vehículo tipo vagoneta Toyota 4Runner, modelo 2025 y color gris, el cual se encontró abandonado en el área.

Al inspeccionar la unidad, las autoridades aseguraron 10 armas de fuego , de las cuales cuatro son armas largas calibre .223 con cargadores abastecidos, así como seis armas cortas calibre 9 milímetros. Además, se decomisaron tres chalecos tácticos y dos uniformes con camuflaje .

Todo lo asegurado fue embalado conforme a los protocolos establecidos y trasladado a los laboratorios de la institución para su análisis, manteniendo la debida cadena de custodia por parte de peritos en criminalística de campo.

Autoridades que integran la Mesa Estatal de Seguridad informaron que Comondú y Loreto se mantienen como municipios de atención prioritaria , debido a que hechos violentos que han tenido lugar en este año han sido vinculados con la operación de grupos delictivos, por lo que los operativos interinstitucionales continuarán de manera permanente.