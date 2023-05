¡Blindadas! Aseguran a dos supuestas patrullas de la Guardia Civil

La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos ha informado que a través de las cámaras del Centro de Control y Monitoreo C2 se detectó la circulación de dos vehículos aparentemente del cuerpo de seguridad que estaban siendo conducidos por dos civiles.

Según el comunicado oficial emitido por la corporación policial, el incidente ocurrió la tarde del miércoles 3 de mayo en la avenida Padre Nicolás Tamaral de Cabo San Lucas.

Después de ser interceptados por elementos de la Policía Preventiva y Secretaría de Marina, se procedió a la detención de los dos hombres, quienes no presentaron ninguna identificación que los relacionara con una corporación de Seguridad Pública. Las dos unidades, presuntamente blindadas de la marca Can-am modelo Maverick del año 2022, clase motocicleta tipo cuatrimoto color azul y gris con la leyenda “Guardia Civil” del gobierno de Michoacán, y los dos civiles fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

La corporación policial no ha proporcionado información adicional sobre el incidente, pero la información extraoficial filtrada en las redes sociales indica que la supuesta “Guardia Civil” se trataría de una organización no oficial, y que estos vehículos no estarían registrados ni pertenecerían a ninguna corporación de seguridad pública reconocida.

Se espera que la Fiscalía General de la República lleve a cabo las investigaciones correspondientes para aclarar este incidente.