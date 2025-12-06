Aseguran vehículo por brindar servicios turísticos sin permiso en la Reserva Sierra La Laguna

Un vehículo tipo van fue asegurado de manera precautoria luego de ser sorprendido ingresando con turistas a la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, en el municipio de La Paz, sin contar con los permisos necesarios para operar dentro del Área Natural Protegida.

Según la información oficial, los hechos ocurrieron el pasado 21 de noviembre, cuando inspectores instalaron un punto de revisión para supervisar actividades turístico-recreativas. La acción respondió a un reporte del personal de la Conanp, que alertó sobre presuntos ingresos irregulares.

Durante la inspección, los verificadores interceptaron la camioneta, cuyos ocupantes no presentaron la autorización en materia de impacto ambiental ni el comprobante del pago de derechos, documentos obligatorios para operar legalmente en la reserva.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aplicó el aseguramiento precautorio del vehículo con fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento, al acreditarse una presunta infracción a la normatividad ambiental.

La autoridad federal informó que dará seguimiento al procedimiento administrativo para determinar las sanciones correspondientes. También señaló que fortalecerá la coordinación con la Conanp para reforzar la vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas del estado.

Como contexto, el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Áreas Naturales Protegidas, en su artículo 82, establece que el uso turístico y recreativo dentro de estas zonas solo puede realizarse conforme a los lineamientos del Programa de Manejo de cada sitio, lo que implica contar con autorizaciones previas y respetar las condiciones establecidas.

Además, el artículo 83 señala que visitantes y prestadores de servicios deben cumplir reglas específicas, como cubrir las cuotas previstas en la Ley Federal de Derechos, utilizar únicamente rutas y senderos autorizados, respetar la señalización y las áreas delimitadas, y acatar las indicaciones del personal del Área Natural Protegida.