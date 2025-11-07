Aseguran dos vehículos relacionados con el accidente del malecón de La Paz

Las investigaciones por el accidente registrado la madrugada del lunes en el malecón de La Paz —donde cinco jóvenes resultaron lesionados— dieron un paso importante con el aseguramiento de vehículos por accidente en el malecón de La Paz, pues la autoridad incorporó dos unidades como posibles evidencias.

La noche del martes 4 de noviembre, agentes ministeriales cumplieron un cateo en un domicilio de la colonia Agua Escondida. En el lugar localizaron una Jeep, señalada desde el inicio como la unidad que habría arrollado a cinco personas antes de que el conductor escapara. Este aseguramiento de vehículos por accidente en el malecón de La Paz marcó el primer movimiento relevante en la indagatoria.

Un segundo vehículo, un Toyota blanco, fue ubicado el miércoles 5 de noviembre en la zona Centro y retirado de la vía pública. También quedó bajo resguardo como parte de los indicios reunidos en la carpeta de investigación.

Lee más: Tres jóvenes de Los Cabos entre los siete abatidos en enfrentamiento en Culiacán

Las dos unidades quedaron bajo control del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Hechos de Tránsito, que ahora analiza su posible relación con el accidente ocurrido sobre Paseo Álvaro Obregón. La dependencia continúa con las diligencias para identificar al responsable.

Aunque estos aseguramientos representan un avance claro, la autoridad no ha detenido a ninguna persona. La PGJE explicó que los trabajos siguen y que informará nuevos datos conforme avance la investigación.