Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 20 de Diciembre, 2025
HomeNacionalAsesinan a 336 policías en México durante 2025; en promedio uno cada día, alerta Causa en Común
Nacional

Asesinan a 336 policías en México durante 2025; en promedio uno cada día, alerta Causa en Común

México cerrará 2025 con 336 policías asesinados, lo que representa un promedio de un agente muerto al día, de acuerdo con la organización civil Causa en Común.
Joaquín Sánchez Castro
20 diciembre, 2025
0
17
Asesinan a 336 policías en México durante 2025; en promedio uno cada día, alerta Causa en Común

Foto: Cortesía

Durante 2025, 336 policías han sido asesinados en el país, según el más reciente reporte de la organización Causa en Común, lo que evidencia que la violencia contra elementos de seguridad permanece como un problema diario en México.

Los estados con mayor número de agentes asesinados son Sinaloa (46), Guerrero (37), Guanajuato (36), Michoacán (33) y Veracruz (24), entidades donde la confrontación con grupos delictivos se mantiene activa. Tan solo entre el 12 y el 18 de diciembre, se documentaron cuatro homicidios de policías en distintas regiones del país.

El informe también señala que, desde el inicio del actual gobierno federal el 1 de octubre de 2024 hasta el 18 de diciembre de 2025, el número de policías asesinados asciende a al menos 430 elementos, lo que refuerza la alerta sobre la vulnerabilidad de las corporaciones policiacas.

Organizaciones civiles advierten que estas cifras reflejan la urgencia de fortalecer las estrategias de seguridad, protección y profesionalización policial, ante un escenario donde el riesgo para quienes ejercen labores de seguridad pública sigue siendo constante.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAsesinatos de policíasDirección de Seguridad PúblicaGobierno de México
Articulo anterior

Grupo Salinas deberá cubrir en enero un adeudo fiscal de 51 mil ...

Siguiente articulo

Fallece el Ing. Sebastián Romo Carrillo, pionero del desarrollo turístico de Los ...