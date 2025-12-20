Asesinan a 336 policías en México durante 2025; en promedio uno cada día, alerta Causa en Común

Durante 2025, 336 policías han sido asesinados en el país, según el más reciente reporte de la organización Causa en Común, lo que evidencia que la violencia contra elementos de seguridad permanece como un problema diario en México.

Los estados con mayor número de agentes asesinados son Sinaloa (46), Guerrero (37), Guanajuato (36), Michoacán (33) y Veracruz (24), entidades donde la confrontación con grupos delictivos se mantiene activa. Tan solo entre el 12 y el 18 de diciembre, se documentaron cuatro homicidios de policías en distintas regiones del país.

El informe también señala que, desde el inicio del actual gobierno federal el 1 de octubre de 2024 hasta el 18 de diciembre de 2025, el número de policías asesinados asciende a al menos 430 elementos, lo que refuerza la alerta sobre la vulnerabilidad de las corporaciones policiacas.

Organizaciones civiles advierten que estas cifras reflejan la urgencia de fortalecer las estrategias de seguridad, protección y profesionalización policial, ante un escenario donde el riesgo para quienes ejercen labores de seguridad pública sigue siendo constante.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO