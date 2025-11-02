Asesinan a alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; ya había pedido seguridad públicamente

Ha sido asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien de manera constante expresaba el acecho que sufría por parte de grupos del crimen organizado que operan en Michoacán y habría pedido seguridad a las autoridades federales.

El homicidio del alcalde Carlos Manzo, de Uruapan, se perpetró la noche de este sábado 1 de noviembre frente a La Huatápera, durante las celebraciones del Día de Muertos en una de las ciudades más icónicas de Michoacán.

De acuerdo con medios locales, se registraron alrededor de cinco detonaciones de arma de fuego a una corta distancia en contra del alcalde de Uruapan, quien en compañía de su familia, recién habría iniciado los festejos del Día de Muertos con el encendido de velas y se habría fotografiado con La Catrina.

Al momento del ataque directo, el alcalde de Uruapan estaba rodeado de personas que querían tomarse una fotografía con él y también se detonaban fuegos artificiales, por lo que algunos de los presentes no lograron distinguir de forma inmediata los balazos de los cohetes.

Medios locales señalan que el cuerpo de seguridad del alcalde también habrían respondido los disparos en contra del atacante del alcalde.

En un momento más información…