Asesinan a dos personas en bar de Loreto; alcaldesa Paz Ochoa pide ayuda para esclarecer los hechos

Un ataque a balazos en el que murieron dos personas conmocionó este domingo al municipio de Loreto, Baja California Sur.

En el atentado, dos jóvenes perdieron la vida esta madrugada al interior del Bar Distrito, que está ubicado en la avenida Padre Ugarte y calle Miguel del Barco de la colonia Exploradores, adjunta al corazón de cabecera municipal.

Según informes preliminares, un comando armado habría ingresado alrededor de las 04:00 horas de este domingo al bar Distrito y ejecutó a dos personas.

Ante los hechos, la presidenta municipal de Loreto, Paz Ochoa Amador, emitió un mensaje en redes sociales lamentando la muerte de José Isaac Arias García y Mario Barrón Mireles y además solicita ayuda de las autoridades del Gobierno de Baja California Sur y del Gobierno de México para esclarecer el lamentable hecho.

“Exijo que se esclarezcan los hechos, que se llevaran a cabo este fin de semana, como los que hemos desarrollado en los últimos meses”, señaló la alcaldesa.

Paz Ochoa Amador también señaló aceptar la responsabilidad que le toca al mantener la seguridad en el municipio de Loreto y se comprometió a “seguir trabajando” por la paz, que dijo “identifica a los loretanos”.

“Hoy, más que nunca, me encuentro completamente comprometida en trabajar por la seguridad y por el bienestar de las y de los loretanos de la mano por supuesto del gobierno estatal y federal”, ratificó la presidenta municipal de Loreto.

Finalmente, emitió sus condolencias a las familias Barrón I Vélez y Arias García por la pérdida de sus seres queridos.

PGJE de BCS busca a presuntos asesinos de dos hombres en el Bar Distrito de Loreto

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informó que ya inició las investigaciones para esclarecer la muerte de los dos hombres al interior del bar Distrito, de Loreto, y dar con los culpables.

Los presuntos agresores que ya buscan las autoridades fueron descritos de la siguiente manera: El primero de aproximadamente 1.70 de estatura complexión media tez morena, quien vestía, pantalón de mezclilla, playera color negro, gorra color negro y tenis color negro. El segundo, de aproximadamente 1.75 de estatura, complexión robusta, tez blanca, vestía pantalón color caqui, playera tipo polo color negra y tenis de color negro.

Si tienes información al respecto, puedes reportarlo al 911 de manera anónima.