Asesinan a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica y aspirante a gubernatura de Veracruz

Ha sido asesinado a balazos el exalcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua, quien por la vía independiente buscaba ser el próximo gobernador de Veracruz.

La noticia fue dada a conocer mediante sus redes sociales en donde se posteó un mensaje informado del magnicidio registrado alrededor de las 07:00 horas en las inmediaciones de la localidad de Piedra Blancas.

Asimismo, se emitió un reclamo a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien se les ha solicitado reforzar la seguridad a nivel nacional.

“Con profunda tristeza informamos que han ASESINADO a nuestro líder Juan Carlos Mezhua. Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la presidenta de la república. Aquí los resultados de su estrategia de Paz, cuando la única paz es para los delincuentes“, sentenciaron.

En la red social también se describió a Juan Carlos como “un hombre de íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano” y se emitió una petición a la población en general a orar por su eterno descanso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ya se ha pronunciado en sus redes sociales respecto al asesinato de Juan Carlos Mezhua. Ahí la corporación anunció que: “se ha iniciado una carpeta de investigación. En seguimiento, se encuentran en curso las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos por parte de fiscales, peritos y policías ministeriales”.