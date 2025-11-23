Asesinan a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica y aspirante a gubernatura de Veracruz
Ha sido asesinado a balazos el exalcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua, quien por la vía independiente buscaba ser el próximo gobernador de Veracruz.
La noticia fue dada a conocer mediante sus redes sociales en donde se posteó un mensaje informado del magnicidio registrado alrededor de las 07:00 horas en las inmediaciones de la localidad de Piedra Blancas.
Asimismo, se emitió un reclamo a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien se les ha solicitado reforzar la seguridad a nivel nacional.
En la red social también se describió a Juan Carlos como “un hombre de íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano” y se emitió una petición a la población en general a orar por su eterno descanso.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ya se ha pronunciado en sus redes sociales respecto al asesinato de Juan Carlos Mezhua. Ahí la corporación anunció que: “se ha iniciado una carpeta de investigación. En seguimiento, se encuentran en curso las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos por parte de fiscales, peritos y policías ministeriales”.
El asesinato del Juan Carlos Mezhua se da en medio de un contexto nacional plagado de exigencias de seguridad tanto para los ciudadanos, como para políticos y servidores públicos en funciones, quienes en diversas ocasiones ha revelado ser acediados por grupos del crimen organizado.
El caso más sonado el último mes ha sido el del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado a balazos el 1 de noviembre durante un evento público, esto tras meses de solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas de México para pacificar la región y dar seguridad a la población en general.
