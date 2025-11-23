Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 23 de Noviembre, 2025
HomeNacionalAsesinan a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica y aspirante a gubernatura de Veracruz
Nacional

Asesinan a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica y aspirante a gubernatura de Veracruz

Mediante redes sociales se ha informado el asesinato a balazos del exalcalde de Zongolica, Veracruz, Juan Carlos Mezhua
Carolina Solis
23 noviembre, 2025
0
9
Juan Carlos Mezhua.

Ha sido asesinado a balazos el exalcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua, quien por la vía independiente buscaba ser el próximo gobernador de Veracruz.

La noticia fue dada a conocer mediante sus redes sociales en donde se posteó un mensaje informado del magnicidio registrado alrededor de las 07:00 horas en las inmediaciones de la localidad de Piedra Blancas.

Asimismo, se emitió un reclamo a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien se les ha solicitado reforzar la seguridad a nivel nacional.

“Con profunda tristeza informamos que han ASESINADO a nuestro líder Juan Carlos Mezhua. Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la presidenta de la república. Aquí los resultados de su estrategia de Paz, cuando la única paz es para los delincuentes“, sentenciaron.

En la red social también se describió a Juan Carlos como “un hombre de íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano” y se emitió una petición a la población en general a orar por su eterno descanso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ya se ha pronunciado en sus redes sociales respecto al asesinato de Juan Carlos Mezhua. Ahí la corporación anunció que: “se ha iniciado una carpeta de investigación. En seguimiento, se encuentran en curso las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos por parte de fiscales, peritos y policías ministeriales”.

El asesinato del Juan Carlos Mezhua se da en medio de un contexto nacional plagado de exigencias de seguridad tanto para los ciudadanos, como para políticos y servidores públicos en funciones, quienes en diversas ocasiones ha revelado ser acediados por grupos del crimen organizado.

El caso más sonado el último mes ha sido el del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado a balazos el 1 de noviembre durante un evento público, esto tras meses de solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas de México para pacificar la región y dar seguridad a la población en general.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAsesinatosVeracruz
Articulo anterior

Clausuran en Monterrey un crematorio clandestino oculto como panadería

Siguiente articulo

“¡Fuera Vasco!”: el grito que acompaña a la Selección Mexicana a 200 ...