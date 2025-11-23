Asesinan en su día de descanso a un agente de la FGE Guanajuato y dejan a menor herido
Asesinan un agente de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato y un menor de edad resulta herido como víctima colateral del ataque directo que se perpetró la noche del sábado en calles de Yuriria.
El ataque armado se perpetró en el cruce de las calles San Pablo y Lago de Chapala, en el Barrio de Santa María, justo cuando el oficial conducía su vehículo y gozaba de su día ‘franco’ (descanso).
Extraoficialmente, se ha dicho que el ataque habría sido cometido por los tripulantes de una motocicleta, quienes se acercaron al agente de la FGE de Guanajuato y a corta distancia dispararon para luego huir abordo de la motocicleta.
Durante el ataque armado, un menor de edad de 14 años fue alcanzado por las balas, por lo que inicialmente se reportó a los cuerpos de auxilio a dos personas heridas, sin embargo, a los pocos minutos el oficial falleció.
Tras la llegada de los paramédicos, el menor que fue víctima colateral del ataque armado recibió las primeras atenciones médicas de la herida que presentó en su antebrazo y posteriormente fue trasladado a un hospital de la ciudad, en donde se declaró que estaba fuera de peligro.
En la zona del ataque quedaron dos vehículos colisionados y fueron localizados diversos casquillos calibre .040, mismos que fueron resguardados por las autoridades periciales como prueba del homicidio.
Este domingo, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato emitió un breve comunicado en sus redes sociales lamentando la muerte de Gustavo Niño Juárez, a quien identificaron como uno de sus agentes de investigación criminal.
“La Fiscalía mantiene una investigación exhaustiva y en curso, con el firme compromiso institucional de esclarecer lo sucedido y garantizar que se informe a la sociedad conforme avance el proceso, reiterando su solidaridad y apoyo a las familias afectadas”, señalaron.
