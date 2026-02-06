Asesinan en México a Santiago Gallón, implicado en el crimen del futbolista Andrés Escobar

Un fantasma del pasado del fútbol mundial reapareció en las noticias policiales de nuestro país. En primer lugar, el narcotraficante colombiano Santiago Gallón Henao fue asesinado este jueves 5 de febrero en el Valle de Toluca. Asimismo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la noticia a través de sus canales oficiales. Petro identificó al fallecido como uno de los responsables del ataque que le quitó la vida al defensa Andrés Escobar en 1994.

Gallón Henao estuvo presente en la noche más triste del deporte colombiano. De hecho, los reportes judiciales indican que él y su hermano Pedro David insultaron a Escobar en una discoteca de Medellín. Debido a esto, su chofer, Humberto Muñoz, disparó contra el futbolista tras la eliminación de Colombia en el Mundial de EE. UU. Por lo tanto, aunque Gallón solo pasó 15 meses en prisión por encubrimiento, su nombre quedó marcado para siempre por esa tragedia.

Redes criminales y nexos en México

Por otro lado, la carrera delictiva de Gallón no terminó en los años noventa. Por ejemplo, en 2015 fue incluido en la lista negra del Tesoro de Estados Unidos. Se le señalaba como líder de “La Oficina de Envigado”, un grupo que heredó el poder del Cartel de Medellín. Por esta razón, su presencia en México no era casualidad. Cabe recordar que uno de sus hermanos fue enviado a EE. UU. años atrás por tener nexos directos con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Impacto internacional y reacciones

Sin duda, el asesinato de Gallón en el Estado de México ha generado un gran eco en Sudamérica. No obstante, las autoridades mexicanas aún no reportan personas detenidas por este crimen. En resumen, el presidente Petro lamentó nuevamente el daño que el asesinato de Escobar le hizo a la imagen de su país. De igual forma, se espera que la Fiscalía General de la República (FGR) trabaje con el gobierno colombiano para aclarar los motivos de la ejecución.

Finalmente, la historia de los hermanos Gallón Henao parece llegar a su fin de forma violenta. En conclusión, la muerte de Santiago cierra un círculo de sangre que comenzó hace más de tres décadas en una cancha de fútbol. Con estas acciones, queda claro que los lazos entre los carteles colombianos y las organizaciones en México siguen siendo un tema de seguridad nacional. El Valle de Toluca se convirtió, este jueves, en el escenario final para uno de los hombres más buscados de la historia criminal de Medellín.

