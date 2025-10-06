Asesinan a excandidata a presidenta municipal de Yanga por el PT en el estado de Veracruz

La tarde del lunes 6 de octubre fue asesinada Jessica Luna, excandidata del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Yanga, Veracruz, cuando acudía a recoger a su hija de la escuela en la localidad de Potrero Nuevo, municipio de Atoyac.

De acuerdo con los primeros reportes, la también abogada y madre de familia fue interceptada por hombres armados que abrieron fuego en su contra. Al intentar escapar, perdió el control de su camioneta y se estrelló contra una barda cercana al plantel educativo, lo que provocó alarma entre alumnos y docentes.

Elementos de la Policía Estatal acordonaron el área y notificaron a personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que realizó el levantamiento del cuerpo e inició la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad ni el paradero de los agresores.

La víctima fue identificada como Jessica Flor Luna Aguilera, quien representó al PT en las elecciones municipales pasadas en Yanga. La dirigencia estatal del partido confirmó su fallecimiento y lamentó el hecho a través de un comunicado oficial.

El documento de la Coordinación Ejecutiva Estatal en Veracruz del Partido del Trabajo señaló que la exaspirante era una joven política entusiasta y comprometida con su comunidad. Destacaron además su labor como abogada, ofreciendo asesorías y juicios gratuitos a personas de escasos recursos.

Compañeros del partido expresaron su consternación y enviaron condolencias a la familia de Jessica Luna. Asimismo, exigieron a las autoridades esclarecer el crimen y garantizar justicia para la víctima.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió frente a la escuela donde la exaspirante recogía a su hija, lo que generó pánico entre estudiantes y personal del plantel. Paramédicos confirmaron el deceso de la mujer en el lugar.

