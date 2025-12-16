Asesinan a exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima

Autoridades de Colima investigan el asesinato de Efraín Medina Valenzuela, exdirector general de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y ex asesor del entonces gobernador Ignacio Peralta, ocurrido la tarde del lunes 15 de diciembre en la capital del estado.

De acuerdo con los reportes oficiales, el exfuncionario se desplazaba a bordo de un vehículo compacto de color rojo cuando fue atacado a balazos sobre la avenida Tecnológico, frente al Tecnológico Nacional de México, campus Colima, a corta distancia de un punto donde se mantiene presencia de la Guardia Nacional.

Según versiones difundidas por medios locales, los agresores viajaban en una motocicleta y se emparejaron con el automóvil de la víctima para disparar en repetidas ocasiones, provocando su muerte en el lugar. El ataque fue descrito como directo y sin mediar intercambio previo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado el móvil del crimen. La zona fue acordonada para permitir las diligencias periciales y el levantamiento de indicios.

El caso recordó un antecedente ocurrido en octubre de 2022, cuando Efraín Medina Valenzuela sobrevivió a un ataque armado mientras viajaba con un exagente de la Policía Estatal Preventiva. En aquel hecho, ambos resultaron lesionados tras una agresión en otra vialidad de la ciudad.