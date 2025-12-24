Confirma Fiscalía asesinato de expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el inicio de las investigaciones por el homicidio de Erasmo N, expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, quien fue asesinado la mañana de este 23 de diciembre de 2025 al interior de su vivienda, en hechos registrados en Oaxaca.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el exalcalde fue atacado con disparos de arma de fuego, lesiones que le provocaron la muerte de manera inmediata. El inmueble fue asegurado por corporaciones de seguridad para permitir el desarrollo de las diligencias ministeriales.

La FGEO, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, integró un equipo multidisciplinario para el esclarecimiento del caso. Como parte del proceso, se abrió la carpeta de investigación correspondiente con el objetivo de identificar y presentar ante la autoridad judicial a los responsables.

El sitio fue resguardado por elementos de la policía municipal, policías estatales y la Guardia Nacional, mientras peritos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizaron las investigaciones de campo. Posteriormente, familiares del expresidente municipal limpiaron el lugar donde ocurrió el ataque.

Las autoridades establecieron que Erasmo N habría recibido al menos dos impactos de bala en la cabeza. La FGEO reiteró que los trabajos ministeriales continúan y que se informará conforme avancen las indagatorias.

El ahora occiso gobernó Santa Cruz Xoxocotlán durante el periodo 1993-1996 y, tras su gestión, permaneció activo en la vida política estatal. Además, se desempeñaba como empresario del sector transporte y era concesionario de una empresa de servicios urbanos, así como propietario de un hotel ubicado en la región costera de Oaxaca.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO