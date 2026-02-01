Asesinan a familiares de Mario Delgado, titular de la SEP federal, en Colima

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se vio indirectamente involucrado en un hecho violento luego de que un asesinato cobrara la vida de dos mujeres, familiares directas del funcionario federal, en un ataque armado registrado en Colima.

Las víctimas eran madre e hija, identificadas como tía y prima del funcionario federal, y fueron atacadas a balazos al interior de una vivienda ubicada entre las calles Río Salado y Fray Pedro de Gante, donde sujetos armados irrumpieron durante la madrugada.

El hecho fue confirmado por familiares, quienes precisaron que las víctimas también tenían parentesco con el diputado federal Felipe Delgado, quien reconoció públicamente que una de las mujeres asesinadas era su tía.

De acuerdo con la información proporcionada por el legislador, la víctima se dedicaba a la venta de alimentos, actividad que realizaba en el mismo inmueble donde ocurrió el asesinato.

El hermano del titular de la SEP señaló que la madre e hija habían denunciado en diversas ocasiones la inseguridad que prevalecía en la zona, sin que se adoptaran medidas preventivas por parte de las autoridades.

Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y abrir la carpeta de investigación, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

