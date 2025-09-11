Asesinan a un hombre en Ciudad Constitución; BCS suma nueve homicidios en septiembre

La tarde del miércoles, un hombre fue asesinado en la colonia Centro de Ciudad Constitución, municipio de Comondú. El crimen se suma a la ola de violencia que mantiene en alerta a Baja California Sur y que ya contabiliza nueve homicidios en septiembre.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el ataque ocurrió a las 17:58 horas. Un reporte ciudadano alertó sobre detonaciones de arma de fuego en las calles Antonio Álvarez Rico y Hugo Cervantes del Río.

Víctima murió camino al hospital

Agentes investigadores llegaron al sitio y encontraron una camioneta Chevrolet Silverado azul con impactos de bala. El conductor resultó herido y fue trasladado de emergencia a un hospital, pero murió en el trayecto.

Peritos en criminalística procesaron la escena y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia correspondiente. Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida.

La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso y ubicar a los responsables.

Comondú, el municipio más violento

Este hecho refuerza la tendencia de violencia en Comondú, municipio que se mantiene como el más violento de la entidad. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de 2025 se registraron:

26 homicidios en Comondú

14 en Los Cabos

9 en La Paz

9 en Mulegé

8 en Loreto

Con el asesinato del miércoles, Baja California Sur suma nueve homicidios en septiembre , según cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento