Asesinan a un hombre a balazos en Ciudad Constitución; PGJE inicia investigaciones

La tarde de este martes 11 de noviembre, un hombre fue privado de la vida por disparos de arma de fuego en la colonia Pueblo Nuevo, en Ciudad Constitución. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que ya inició una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.

De acuerdo con el reporte recibido a las 17:45 horas en los números de emergencia, se alertó sobre detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la calle Pino Suárez y Agustín Arreola. Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y confirmaron la veracidad de los hechos.

Agentes de investigación de la PGJE se trasladaron al sitio, donde localizaron a un hombre sin vida al interior de un domicilio, con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Personal de la Dirección de Servicios Periciales procesó la escena y aseguró indicios balísticos que servirán para fortalecer las líneas de investigación. Asimismo, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de Ley.

La autoridad estatal detalló que el occiso fue identificado como un hombre de 31 años, originario de Ciudad Constitución. Agentes investigadores también realizaron entrevistas con posibles testigos con el propósito de recabar información que contribuya al esclarecimiento del caso.

De acuerdo con el informe preliminar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en lo que va del mes de noviembre se han registrado al menos tres homicidios dolosos en Baja California Sur.