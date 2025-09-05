Asesinan a hombre en su domicilio de Puerto Adolfo López Mateos

La tranquilidad de la comunidad se rompió la mañana de este viernes 5 de septiembre, cuando un hombre fue asesinado en Puerto Adolfo López Mateos, municipio de Comondú.

El ataque ocurrió cerca de las 6:23 horas en una vivienda ubicada en las calles Lázaro Cárdenas y Francisco Villa. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar el incidente y reportar a una persona sin vida.

Agentes de Investigación Criminal llegaron al domicilio y confirmaron el homicidio. Poco después, personal de Servicios Periciales ingresó para procesar la escena y levantar evidencias. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia que determinará la causa de muerte.

De manera extraoficial, testigos mencionaron que un joven de entre 20 y 22 años habría sido detenido en relación con los hechos. También trascendió que podría tratarse del hijo de la víctima, aunque esta versión no ha sido confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El hombre asesinado fue identificado como habitante de la misma delegación.

La PGJE en Comondú mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar certeza a los familiares del occiso.

