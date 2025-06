Asesinan al influencer Gabriel Sarmiento mientras transmitía en TikTok

Gabriel Jesús Sarmiento, influencer venezolano y analista de ciberseguridad, fue asesinado mientras transmitía en vivo por TikTok desde su casa en Maracay, estado Aragua. El crimen ha causado conmoción internacional y ha sido comparado con el caso de la mexicana Valeria Márquez, asesinada en circunstancias similares en el mes de mayo.

De acuerdo con medios locales, hombres armados irrumpieron en su domicilio mientras hablaba frente a la cámara. En el video, que se ha viralizado, se escuchan gritos y disparos, justo antes de que la transmisión se corte.

LEER MÁS: Estados Unidos alerta sobre la influencia de Irán en América Latina

Gabriel Sarmiento era conocido por utilizar sus redes para denunciar públicamente a las bandas criminales “El Tren de Aragua” y “El Tren del Llano”, así como para señalar a funcionarios venezolanos a los que acusaba de colaborar con el crimen organizado. En su última transmisión, criticó la falta de respuesta de las autoridades y responsabilizó directamente al fiscal del país:

“Ha sido un incompetente. A pesar de las solicitudes que he realizado, no me ha dado ningún apoyo. Así que lo ligo directamente al Tren de Aragua”, expresó antes de ser atacado.