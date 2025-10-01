Asesinan a mando policiaco de la CDMX en Edomex

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) confirmó el asesinato de un Jefe de Sector Tlatelolco, identificado como José Jacinto, de 36 años, quien perdió la vida en el municipio de Chalco, en el Estado de México (Edomex), tras resistirse al robo de su motocicleta.

Las primeras indagatorias señalaron que el mando policiaco se encontraba en compañía de su esposa al salir de una tienda departamental en la colonia Benito Juárez. Dos sujetos lo interceptaron e intentaron despojarlo de su unidad. Al resistirse, recibió varios disparos que ocasionaron su muerte inmediata.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lo diagnosticaron sin signos vitales al momento de la atención. Su esposa resultó herida y fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.

Personal de la SSC, en coordinación con policías municipales y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, revisó las cámaras de videovigilancia de la zona con el fin de identificar a los responsables.

La institución señaló que en este y en otros casos no existiría impunidad, y aseguró que los responsables del asesinato serían detenidos y enfrentarían la justicia.

La SSC agradeció el apoyo del Edomex y subrayó que la cooperación interinstitucional fue clave para el esclarecimiento de los hechos.

Compañeros de la Ciudad de México (CDMX) expresaron condolencias a los familiares y amigos del mando caído. Además, la institución informó que brindaba acompañamiento legal y psicológico a los deudos a través de sus áreas correspondientes.