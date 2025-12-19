Asesinan a Mario Pineida; autoridades abren investigación por el crimen

El asesinato de Mario Pineida fue confirmado este día, provocando conmoción entre familiares, conocidos y usuarios en redes sociales, donde comenzaron a circular mensajes de condolencia y exigencias de justicia.

De acuerdo con los primeros reportes, Mario Pineida fue privado de la vida en circunstancias que aún no han sido detalladas por las autoridades, quienes acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y acordonar la zona.

Elementos de seguridad y personal de la fiscalía iniciaron una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se han revelado mayores datos oficiales.

Las autoridades señalaron que será a través de los canales oficiales como se brinde información conforme avancen las investigaciones, mientras el caso se suma a los hechos de violencia que continúan generando preocupación en la sociedad.