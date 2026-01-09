Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 9 de Enero, 2026
HomeSeguridadAsesinan al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz
Seguridad

Asesinan al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz

Un grupo armado asesinó al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz; autoridades ya investigan el crimen
9 enero, 2026
0
20
Comando armado asesina al periodista Carlos Castro en Poza Rica

Especial

Un comando armado asesinó al periodista Carlos Castro la madrugada de este viernes en un restaurante de Poza Rica, Veracruz, confirmaron autoridades estatales y familiares.

El periodista Carlos Castro, colaborador de medios locales, fue ejecutado por un grupo armado en el interior del restaurante TrogueBirria. De acuerdo con reportes oficiales, un comando ingresó al establecimiento y abrió fuego contra Castro, causándole heridas mortales antes de huir del lugar. Los testigos alertaron a los servicios de emergencia, pero el comunicador falleció en el sitio.

Autoridades de seguridad y peritos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz arribaron al restaurante para asegurar la escena, recabar evidencia y dar inicio a las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se han informado detenciones relacionadas con los hechos.

Carlos Castro se desempeñaba como periodista en Poza Rica, donde cubría temas locales y de interés público. Su muerte se suma a la lista de agresiones contra comunicadores en México, donde el ejercicio del periodismo sigue siendo de alto riesgo por la violencia vinculada al crimen organizado y la impunidad en crímenes contra la prensa.

Familiares y colegas del periodista se dijeron consternados por el ataque y exigieron justicia y avances inmediatos en las investigaciones. Diversos organismos de defensa de la libertad de prensa también condenaron el asesinato y llamaron a las autoridades a esclarecer el caso con rapidez.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAtaquePeriodistaVeracruz
Articulo anterior

Alcaldesa de La Paz responde a quejas por detenciones de autos rentados: ...

Siguiente articulo

Fuerte accidente en tramo Santa Rita–Ciudad Constitución moviliza a cuerpos de emergencia