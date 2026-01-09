Asesinan al periodista Carlos Castro en un restaurante de Poza Rica, Veracruz

Un comando armado asesinó al periodista Carlos Castro la madrugada de este viernes en un restaurante de Poza Rica, Veracruz, confirmaron autoridades estatales y familiares.

El periodista Carlos Castro, colaborador de medios locales, fue ejecutado por un grupo armado en el interior del restaurante TrogueBirria. De acuerdo con reportes oficiales, un comando ingresó al establecimiento y abrió fuego contra Castro, causándole heridas mortales antes de huir del lugar. Los testigos alertaron a los servicios de emergencia, pero el comunicador falleció en el sitio.

Autoridades de seguridad y peritos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz arribaron al restaurante para asegurar la escena, recabar evidencia y dar inicio a las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se han informado detenciones relacionadas con los hechos.

Carlos Castro se desempeñaba como periodista en Poza Rica, donde cubría temas locales y de interés público. Su muerte se suma a la lista de agresiones contra comunicadores en México, donde el ejercicio del periodismo sigue siendo de alto riesgo por la violencia vinculada al crimen organizado y la impunidad en crímenes contra la prensa.

Familiares y colegas del periodista se dijeron consternados por el ataque y exigieron justicia y avances inmediatos en las investigaciones. Diversos organismos de defensa de la libertad de prensa también condenaron el asesinato y llamaron a las autoridades a esclarecer el caso con rapidez.

