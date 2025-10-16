Asesinan a balazos a psicóloga frente al COBAO en Putla, Oaxaca

La tarde del miércoles 15 de octubre, la comunidad educativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) Plantel 06, ubicado en el municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, fue sacudida por un trágico hecho de violencia. La psicóloga y docente Fabiola Ortiz Medina fue asesinada a balazos frente a sus alumnos, al salir del plantel tras concluir su jornada laboral.

Operativo y respuesta de autoridades

De acuerdo con información del medio local RIOaxaca, el ataque ocurrió cuando la docente se dirigía a su vehículo para retirarse del lugar. Un sujeto armado se le acercó y le disparó en varias ocasiones, provocándole la muerte de manera instantánea frente a varios estudiantes.

Testigos dieron aviso a las autoridades, por lo que elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se trasladaron al sitio para acordonar la zona y realizar el levantamiento del cuerpo.

Investigación y repercusiones

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de los responsables ni sobre el posible móvil del crimen, aunque se confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los autores materiales e intelectuales.

La comunidad educativa del COBAO Plantel 06 expresó su consternación y dolor a través de redes sociales, lamentando profundamente el asesinato de la maestra Fabiola Ortiz Medina.

Familiares, colegas y alumnos exigieron justicia y el esclarecimiento del caso, al tiempo que manifestaron su indignación por la violencia que continúa afectando a los trabajadores del sector educativo en Oaxaca.