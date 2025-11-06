Asesinan a regidora de Parques y Jardines en Oaxaca; autoridades investigan móvil del ataque

Guadalupe Urban, regidora de Parques y Jardines en San Juan Cacahuatepec, fue asesinada este jueves en la comunidad de San Antonio Ocotlán, de la cual era originaria. De acuerdo con reportes locales, el ataque ocurrió cuando la funcionaria salía de su domicilio y fue agredida por individuos armados que dispararon directamente contra ella.

Urban había asumido su cargo para el período 2025-2027 como concejal por representación proporcional. Su labor estaba vinculada al mantenimiento de espacios públicos y la gestión comunitaria, áreas que suelen requerir contacto directo con habitantes y proveedores, lo que la colocaba en un entorno de alta exposición.

Las autoridades locales notificaron de inmediato a la Fiscalía General de Oaxaca, que ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen, identificar a los responsables y determinar el posible móvil del ataque. Este hecho se suma a un patrón de violencia contra servidores públicos en el estado, en particular aquellos involucrados en administración municipal y gestión de recursos comunitarios.

Organizaciones civiles y legisladores han condenado el asesinato, subrayando la urgencia de reforzar mecanismos de protección para funcionarios locales, especialmente mujeres en cargos públicos, que enfrentan riesgos específicos por su visibilidad y participación política.

Este homicidio expone la persistente inseguridad en regiones del Istmo de Tehuantepec y plantea interrogantes sobre la protección de autoridades municipales, la supervisión de conflictos comunitarios y la eficacia de los protocolos de seguridad para servidores públicos en Oaxaca.

