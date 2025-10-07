Asesinan a sacerdote católico en Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el hallazgo sin vida del sacerdote católico, Berteldo Pantaleón Estrada, quien fue encontrado en la carretera federal México–Acapulco, dentro del municipio de Eduardo Neri, luego de haber sido reportado como desaparecido desde el 4 de octubre.

El organismo informó que se abrió una carpeta de investigación por asesinato calificado en agravio del religioso. Personal de la Policía Investigadora Ministerial y de la Coordinación de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios.

De acuerdo con las primeras versiones, el sacerdote Berteldo Pantaleón Estrada fue visto por última vez en la región norte del estado de Guerrero, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y la emisión de una ficha oficial por parte de la comisión de búsqueda.

La ficha describía al religioso de 58 años, quien vestía una guayabera azul con franjas blancas, pantalón oscuro y huaraches al momento de su desaparición. Las autoridades locales, en coordinación con la comunidad, realizaron labores de rastreo en distintos puntos del municipio.

La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa había difundido un comunicado en el que solicitaba oraciones por su pronta localización y pedía a la población evitar especulaciones mientras avanzaban las investigaciones.

El sacerdote Berteldo Pantaleón Estrada se desempeñaba como párroco de la iglesia de San Cristóbal, en la comunidad de Mezcala, perteneciente al municipio de Eduardo Neri, una zona que en los últimos años ha enfrentado problemas de violencia y presencia delictiva.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer detalles forenses sobre la causa de muerte ni la identidad de los posibles responsables del asesinato, manteniendo bajo reserva los avances de la investigación.

Diversos sectores eclesiásticos y sociales expresaron su consternación por el hecho y demandaron a las autoridades garantizar justicia y seguridad para el clero que realiza su labor pastoral en Guerrero.