Martes 18 de Noviembre, 2025
Seguridad

Asesinan a la Síndica del municipio de Palizada, Campeche

Autoridades de Campeche investigarán ataque armado contra la síndica, Karina Aurora Díaz Hernández, y buscan determinar móvil de la agresión
Adolfo Torres
18 noviembre, 2025
Síndica de Palizada, Campeche es asesinada

La síndica del Ayuntamiento de Palizada, Campeche, Karina Aurora Díaz Hernández, fue asesinada a balazos en la comunidad de El Cuyo, hecho que ya está siendo investigado por las autoridades estatales.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al Hospital General tras recibir el reporte del ingreso de una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego. La funcionaria, según la institución, falleció mientras recibía atención médica.

La síndica municipal, también excandidata a la alcaldía y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, conducía su vehículo en la calle Morelos de Palizada cuando fue atacada por sujetos armados. Tras los disparos, perdió el control del automóvil y se estrelló contra una barda, indicaron autoridades locales.

La FGECAM informó que ya se iniciaron las diligencias correspondientes para determinar el móvil del ataque y establecer quiénes son los responsables de la agresión. La dependencia añadió que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y avanzar en la identificación de los presuntos implicados.

