VIDEO: Asesinan a ucraniana en tren de Estados Unidos; el agresor fue detenido

La ciudad de Charlotte, en Estados Unidos, se conmovió por un brutal suceso ocurrido la noche del 22 de agosto. Iryna Zarutska, una joven ucraniana de 23 años que había buscado refugio en el país para escapar de la guerra, fue asesinada en un tren de la línea azul del sistema CATS.

Según el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, la víctima recibió una puñalada en el cuello. El presunto agresor, Decarlos Brown Jr., de 34 años, fue detenido de inmediato.

Brown intentó escapar del tren tras el ataque, pero fue aprehendido y presentaba una herida en la mano. Tras recibir atención médica, fue trasladado a la cárcel del condado, dejando rastros de sangre en el vagón.

Las autoridades indicaron que Brown no poseía un boleto válido y que, al parecer, no existía una relación previa ni un motivo claro para el ataque contra Zarutska.

Es importante destacar que el incidente ocurrió en un vagón sin presencia de personal de seguridad, en una zona que suele registrar alta afluencia nocturna.

Historial criminal del agresor

Los registros judiciales de Decarlos Brown revelan un pasado con 14 causas judiciales pendientes. El hombre tenía antecedentes por robo con arma y allanamiento, y cumplió una condena de seis años de prisión entre 2013 y 2014.

Además, este mismo año fue arrestado por uso indebido del número de emergencias 911 y se le había evaluado previamente por su salud mental.

En una audiencia celebrada el 29 de agosto, la jueza determinó que Brown permanecerá sin derecho a fianza y se le someterá a una nueva evaluación de su competencia mental.

La indignación por la muerte de Iryna Zarutska se extendió en la comunidad y en redes sociales, lo que enfatiza la necesidad urgente de garantizar la seguridad de los usuarios, especialmente durante las horas nocturnas.