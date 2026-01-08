Asesinato de Alberto Prieto Valencia fue obra de un grupo criminal asentado en Jalisco

El ataque armado registrado en Zapopan derivó en el asesinato del empresario Alberto Prieto Valencia, su hija y un escolta, fue realizado por un grupo criminal internacional asentado en Jalisco, señalaron autoridades estatales, al hablar de la magnitud del operativo desplegado.

El atentado ocurrió el 29 de diciembre en la colonia Residencial Victoria, donde se produjo un enfrentamiento entre agresores y personal de seguridad privada, generando una intensa movilización policial y escenas de alto riesgo para los habitantes de la zona.

Durante las diligencias iniciales, peritos localizaron 2 mil 022 casquillos percutidos tanto en el sitio del ataque como en vehículos relacionados con los agresores, además de ocho unidades que fueron abandonadas tras la huida.

Autoridades estatales informaron que el ataque fue perpetrado por integrantes de un grupo criminal con presencia activa en Jalisco, quienes portaban equipo táctico y chalecos distintivos, actuando en su mayoría con el rostro cubierto para evitar su identificación.

El fiscal estatal explicó que el caso se investiga con apoyo de instancias federales, incluido el CNI (Centro Nacional de Inteligencia), con el objetivo de intercambiar información que permita esclarecer el móvil y la estructura detrás del ataque.

Las corporaciones de seguridad justificaron el tiempo de respuesta al señalar que, debido al uso de armas largas y al número de agresores, fue necesario coordinar el arribo de unidades en convoy para reducir riesgos y evitar más bajas entre los elementos.

A través del sistema de videovigilancia C5, se detectó que al menos uno de los vehículos implicados realizó recorridos previos en la zona, mientras que otro fue captado minutos antes de la agresión, lo que confirmó una planeación anticipada.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, ya que los responsables se dispersaron en distintos vehículos y realizaron cambios de ropa y unidades para evadir a las autoridades, sin que se aseguraran bodegas vinculadas al empresario en el Mercado de Abastos de Guadalajara.

El gobierno estatal reconoció limitaciones de personal y recursos en las corporaciones municipales, señalando que en Zapopan existe un promedio de una patrulla por cada diez colonias, aunque afirmó que la estrategia de seguridad se mantiene alineada al plan nacional.

La Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas diversas líneas de investigación, entre ellas el análisis de antecedentes y actividades de Alberto Prieto Valencia, así como una eventual revisión por omisión de servidores públicos, que quedará a cargo de los órganos internos de control.

