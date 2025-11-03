Sheinbaum condena asesinato del alcalde Carlos Manzo y promete justicia sin impunidad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó enérgicamente el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado fin de semana durante un evento público en Michoacán, y aseguró que su gobierno no permitirá impunidad en este caso.

A través de un mensaje difundido en sus redes oficiales y confirmado en conferencia de prensa, la mandataria expresó sus condolencias a la familia del alcalde y al pueblo de Uruapan, al tiempo que calificó el crimen como “vil e inaceptable”.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Reiteramos que el único camino para alcanzar la paz es la justicia. No habrá impunidad”, señaló Sheinbaum.

Durante una reunión extraordinaria del Gabinete de Seguridad, la presidenta instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General de la República a colaborar estrechamente con la Fiscalía de Michoacánpara esclarecer el homicidio y detener a todos los implicados.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que uno de los atacantes fue abatido en el lugar de los hechos y que dos presuntos responsables fueron detenidos, mientras continúan las investigaciones para determinar el móvil y posibles vínculos con grupos criminales de la región.

De acuerdo con los primeros reportes, el alcalde fue atacado por hombres armados mientras participaba en una actividad comunitaria en Uruapan. El hecho ha generado conmoción nacional y múltiples expresiones de condena de funcionarios y organizaciones civiles.

En su pronunciamiento, Sheinbaum reiteró su compromiso con una política de seguridad basada en la inteligencia, la coordinación y el fortalecimiento institucional, descartando el regreso a estrategias militarizadas.

“La fuerza del Estado es la justicia, no la guerra. Vamos a garantizar que este crimen no quede impune y que la paz se construya con legalidad”, afirmó la mandataria.

Diversos sectores políticos y sociales se unieron al llamado presidencial para exigir que se haga justicia. Gobernadores, alcaldes y legisladores expresaron solidaridad con la familia de Carlos Manzo y con los habitantes de Uruapan, quienes exigieron mayores medidas de protección para autoridades locales en zonas con presencia del crimen organizado.

El gobierno federal anunció que reforzará la seguridad en Michoacán y ampliará los operativos conjuntos con fuerzas estatales y municipales en la región de la Tierra Caliente, donde se han registrado varios ataques contra funcionarios públicos en los últimos meses.

“Nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la paz. No descansaremos hasta que los responsables sean llevados ante la ley”, concluyó la presidenta.