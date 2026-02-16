Conmoción por asesinato de un joven durante el Carnaval de Mercedes en Buenos Aires

Una tragedia sacudió las festividades en la provincia de Buenos Aires. Un joven fue víctima de un asesinato a tiros mientras se encontraba entre la multitud que participaba en el tradicional Carnaval de la localidad de Mercedes. El ataque ocurrió de manera directa y provocó el pánico entre las familias y comparsas que desfilaban por la zona.

De acuerdo con los reportes preliminares de la Policía Bonaerense, el agresor se aproximó a la víctima y efectuó múltiples disparos antes de huir del sitio. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia y la presencia de unidades sanitarias dispuestas para el evento, el joven falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas en el torso y la cabeza.

El área del asesinato fue acordonada de inmediato por efectivos de la Comisaría 1ra de Mercedes, lo que obligó a la suspensión definitiva de las actividades programadas para el cierre del Carnaval. Testigos presenciales indicaron que el atacante aprovechó el ruido de la música y la aglomeración para pasar desapercibido inicialmente, lo que dificultó su captura inmediata por parte de las fuerzas de seguridad.

Investigación por el asesinato en el Carnaval de Mercedes

La Fiscalía en turno del Departamento Judicial de Mercedes ha tomado el control de la investigación para esclarecer el móvil del asesinato. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad municipales y privadas instaladas en el corredor del festejo, además de recolectar testimonios de quienes se encontraban a escasos metros del lugar del ataque.

Los peritos de la Policía Científica realizaron el levantamiento de casquillos en la escena, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia de ley, la cual determinará el número exacto de impactos recibidos.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones vinculadas a este asesinato que ha dejado consternada a la comunidad de Mercedes. El municipio emitió un breve comunicado lamentando los hechos y asegurando plena colaboración con la justicia para identificar al responsable de este acto violento ocurrido en el marco del Carnaval, una de las fechas turísticas más importantes para la provincia.

