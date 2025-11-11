Asesinato de mujeres policías viales en El Salto provoca indignación y refuerza operativo estatal

En la mañana del martes 11 de noviembre, en la colonia Lomas de San Juan del municipio de El Salto, Jalisco, dos oficiales de la corporación vial fueron privadas de la vida mientras cumplían su turno.

Las víctimas, identificadas como Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28, acumulaban cerca de siete años y medio de servicio en la Policía Vial de Jalisco.

LEE MÁS: Investigan fiesta dentro de cuartel de la Policía Estatal en Oaxaca

Recuento del asesinato de mujeres policías viales en El Salto

Tras detener un vehículo fueron atacadas por un grupo armado, sus cuerpos quedaron abandonados dentro de la patrulla en la que circulaban.

La agresión se registró a primeras horas del martes en la intersección de las calles José de Jesús Torres García y San Pablo, en la colonia Lomas de San Juan.

Según el comisario estatal, las dos mujeres se encontraban realizando una detención de rutina a un vehículo con vidrios oscuros, lo cual está prohibido, cuando al menos cuatro hombres a bordo de dos automóviles participaron en el ataque.

Tras el operativo inicial, los agresores obligaron a las agentes a subir a su propia unidad y después las ejecutaron con impactos de arma de fuego en la cabeza, según el resumen de la carpeta de investigación.

Los cuerpos fueron encontrados dentro de la patrulla oficial, lo que ha generado conmoción entre sus compañeros de trabajo y la sociedad del municipio.

Libna Mata Villegas y Gisela Ceballos Quezada formaban parte de la Región XII de la Policía Vial de Jalisco, con sede en El Salto.

Ingresaron a la corporación el 1 de mayo de 2018, por lo que tenían aproximadamente siete años y medio de servicio.

Se destaca que sus expedientes estaban limpios y que “hacían muy bien su trabajo”, puntualizó el secretario de Seguridad estatal.

En su comunicado, la Policía Vial expresó: “Condenamos enérgicamente este artero ataque … reiterando nuestro respaldo en este difícil momento”.

La FGEJ ya está investigando, Pablo Lemus lamenta lo sucedido

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, lamentó profundamente los hechos y confirmó que ya se cuenta con videos de los agresores y un vehículo asegurado, un Tsuru, vinculado al ataque.

“No vamos a permitir que esta situación quede impune”, afirmó.

La fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y desplegó un operativo de búsqueda por tierra y aire para localizar a los responsables.

Las autoridades descartan por ahora que el ataque haya sido una represalia personal; se sigue la hipótesis de que la detención de rutina por vidrios polarizados detonó el crimen.

LEE MÁS: Ataque armado en la colonia Corregidora deja un muerto y cuatro heridos en Mexicali

Este doble homicidio en El Salto no sólo representa una tragedia humana, sino un símbolo de la vulnerabilidad en que se encuentran los agentes de tránsito y la necesidad urgente de reforzar sus protocolos de seguridad.

La ciudadanía espera respuesta rápida y efectiva: detener a los responsables, garantizar protección a las fuerzas del orden y reforzar el estado de derecho en la zona metropolitana de Guadalajara.